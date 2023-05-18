Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за два роки

Біржові ціни на газ у Європі вперше з 7 червня 2021 р. опустилися нижче за $350 за 1000 куб. м. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Вартість червневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $348 за 1000 куб. м. Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня. Тоді вартість газу становила $357,8 за 1000 куб. м.

Біржові ціни на газ у Європі значно знизилися з кінця минулого року. На початку березня вперше більш як за півтора року — з кінця липня 2021 року — вони опускалися до $450 за 1000 куб. м. Це більш ніж у 8 разів нижче за рекордні значення перших днів березня 2022 року — майже $3 900 за 1000 куб. м.

Зниження цін відбулося на тлі аномально теплої зими в європейських країнах та високої заповненості газових сховищ.

Станом на початок квітня 2023 року сховища Євросоюзу були заповнені на рівні 55,7%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська комісія оголосила перший тендер на колективну закупівлю природного газу в рамках зусиль з диверсифікації постачання цього енергоресурсу шляхом укладення контактів із надійними постачальниками, відмінними від РФ.

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