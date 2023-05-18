Райффайзен банк закриє кореспондентські рахунки банків Білорусі

Австрійський Raiffeisen Bank попередив про припинення співпраці з усіма банками у білоруській юрисдикції із серпня. Про це пише Ліга з посиланням на Нашу Ніву.

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Що відомо

Raiffeisen залишався останнім банком, який співпрацював із білоруськими банками під час спрямування платежів у доларах/євро до Європи та назад. Тепер білоруський бізнес має кілька місяців, щоб придумати нову схему розрахунків із західними партнерами, зазначає видання.

«Хтось уже раніше вивів свою зовнішньоекономічну діяльність в іншу юрисдикцію, але нема жодних гарантій, що нас у результаті не „попросять“ і з умовного Казахстану, тому що американці та європейці посилюють тиск на тих, хто допомагає обходити санкції», — сказав співрозмовник білоруського видання.

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Кореспондентський рахунок — це банківський рахунок, що відкривається одним банком в іншому для виконання фінансових операцій між ними — переказу коштів, зарахування платежів, купівлі й продажу валюти тощо. Кореспондентський рахунок може бути відкритий в одній валюті або в декількох валютах, залежно від потреб банку.

Водночас Пріорбанк, білоруська «дочка» Raiffeisen, почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів, інакше їх не буде доставлено.

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