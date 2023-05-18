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18 травня 2023, 10:49 Читать на русском

Ринки зростають в очікуванні підвищення стелі держборгу США: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Фондові індекси США зросли

S&P 500 додав 1,2%, високотехнологічний Nasdaq — 1,3%, а індекс Dow Jones — 1,2%.

Позитивні настрої на ринках викликані оптимізмом щодо вирішення ситуації зі стелею держборгу: лідери в Палаті представників США домовилися, що дефолт із державного боргу є неприпустимим варіантом.

Крім того, зростання акцій регіональних банків після позитивного звіту Western Alliance також підтримувало індекси у середу.

Акції Азії зростають слідом за Уолл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,7%, японський Nikkei додав приблизно 1,5%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,7%, сінгапурський STI збільшився на 0,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng додали 0,8% та 1,1% відповідно.

Все через те, що США близькі до рішення знову підвищити стелю державного боргу, щоб запобігти можливому дефолту.

Акції регіональних банків стрімко зростають

Індекс банківського сектора США — KBW Bank — зріс учора приблизно на 7,3% і досяг найвищого рівня з 1 травня 2023 року.

Настрій інвесторів покращився після того, як американський регіональний банк Western Alliance повідомив про зростання клієнтських депозитів на $2 млрд у період з 31 березня по 12 травня.

Зростання клієнтських депозитів банку підкреслило впевненість клієнтів у стабільному фінансовому стані Western Alliance, незважаючи на недавні банкрутства трьох регіональних кредиторів США: Silicon Valley Bank, Signature Bank та First Republic Bank, зауважує Fox News.

Серед лідерів зростання акцій регіональних банків Америки у середу: PacWest Bancorp (+21,7%), Comercia Incorporated (+12,5%), Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp (+10,2%) та KeyCorp (+8,6 %).

Goldman Sachs: у наступні 10 років ШІ збільшить прибуток компаній із S&P 500 на 30%

Експерти з американського інвестбанку вважають, що повсюдне впровадження штучного інтелекту підвищить продуктивність компаній у середньому на 1,5% на рік упродовж наступних десяти років.

При цьому технологічні компанії будуть головними бенефіціарами впровадження технологій ШІ, вважають у Goldman Sachs.

На цей момент аналітики з Goldman, як і раніше, рекомендують інвесторам розподіляти свої інвестиції на ринку США в паперах представників циклічних та захисних секторів, найбільше рекламуючи сектори енергетики та охорони здоров'я.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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