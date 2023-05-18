Катар зацікавився покупкою «Манчестер Юнайтед». Акції подорожчали на 7%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 травня 2023, 11:37 Читать на русском

Катар зацікавився покупкою «Манчестер Юнайтед». Акції подорожчали на 7%

Акції англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» подорожчали після відкриття торгів на 6,75%. На попередніх торгах вранці, до відкриття біржі, зростання було ще більш значним: він доходив до 10%, написав Bloomberg.

Акції англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» подорожчали після відкриття торгів на 6,75%.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася вартість акцій

Станом на вечір 17 травня ціна акцій досягала $20,25 за папір, що на $1,28 більше, ніж було на закритті торгів 16 травня.

Акції футбольного клубу дорожчають на тлі повідомлення про нову пропозицію щодо його купівлі. Газета The Times повідомила, що катарський шейх Джасім Бін Хамад бін Халіфа Аль-Тані покращив свою фінальну пропозицію щодо придбання 100% клубу приблизно до 5 млрд фунтів стерлінгів (близько $6,31 млрд).

Катарський шейх виборює покупку команди з британським мільярдером Джеймсом Реткліффом — засновником нафтохімічної компанії Ineos Group. The Guardian написала, що шейх запропонував більше 5,5 млрд фунтів ($6,85 млрд).

Що відомо про продаж клубу

«Манчестер Юнайтед» відмовився від коментарів Reuters щодо угоди. Інвестиційний банк Raine Group, який займається процесом продажу, не відповів на запит агентства. Daily Mail писала, що американська родина Глейзерів, яка зараз є основним власником «Манчестер Юнайтед», запитувала 6 млрд фунтів стерлінгів ($7,47 млрд за поточним курсом).

«Манчестер Юнайтед» — одна з найвідоміших команд у світовому футболі. Продаж клубу може стати найбільшою угодою зі спортивною франшизою у світі, писав раніше Bloomberg.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами