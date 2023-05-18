Катар зацікавився покупкою «Манчестер Юнайтед». Акції подорожчали на 7%

Акції англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» подорожчали після відкриття торгів на 6,75%. На попередніх торгах вранці, до відкриття біржі, зростання було ще більш значним: він доходив до 10%, написав Bloomberg.

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Як змінилася вартість акцій

Станом на вечір 17 травня ціна акцій досягала $20,25 за папір, що на $1,28 більше, ніж було на закритті торгів 16 травня.

Акції футбольного клубу дорожчають на тлі повідомлення про нову пропозицію щодо його купівлі. Газета The Times повідомила, що катарський шейх Джасім Бін Хамад бін Халіфа Аль-Тані покращив свою фінальну пропозицію щодо придбання 100% клубу приблизно до 5 млрд фунтів стерлінгів (близько $6,31 млрд).

Катарський шейх виборює покупку команди з британським мільярдером Джеймсом Реткліффом — засновником нафтохімічної компанії Ineos Group. The Guardian написала, що шейх запропонував більше 5,5 млрд фунтів ($6,85 млрд).

Що відомо про продаж клубу

«Манчестер Юнайтед» відмовився від коментарів Reuters щодо угоди. Інвестиційний банк Raine Group, який займається процесом продажу, не відповів на запит агентства. Daily Mail писала, що американська родина Глейзерів, яка зараз є основним власником «Манчестер Юнайтед», запитувала 6 млрд фунтів стерлінгів ($7,47 млрд за поточним курсом).

«Манчестер Юнайтед» — одна з найвідоміших команд у світовому футболі. Продаж клубу може стати найбільшою угодою зі спортивною франшизою у світі, писав раніше Bloomberg.

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