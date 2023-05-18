Минулої доби українські захисники ліквідували ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 201 100 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
510 російських окупантів, 8 ракет та 11 БПЛА. Втрати ворога за 17 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 201100 (+510) осіб ліквідовано,
- танків — 3773 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7373 (+8) од,
- артилерійських систем — 3198 (+32) од,
- РСЗВ — 563 (+1) од,
- засоби ППО — 318 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2759 (+11),
- крилаті ракети — 990 (+8),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6073 (+6) од,
- спеціальна техніка — 418 (+1).
Джерело: Мінфін
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