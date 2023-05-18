В TransferGo підрахували, скільки грошей переказали українцям з-за кордону за рік війни

Протягом 12 місяців від початку повномасштабного вторгнення росії користувачі TransferGo здійснили більш ніж 5,5 мільйона переказів коштів в Україну. Загальна сума переказів за рік сягнула понад 500 мільйонів євро . Про це пише ubr.ua.

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Звідки найбільше трансакцій

До п’ятірки країн, звідки було здійснено найбільше трансакцій, увійшли Польща, Чехія, Литва, Угорщина та Німеччина. Значну кількість переказів українці також отримали з Великої Британії, Словаччини, Естонії, Данії та Франції.

«З перших днів війни ми стали свідками того, як люди з усього світу намагались підтримати Україну, надсилаючи заощадження своїм близьким та знайомим, а також благодійним організаціям. Як наслідок, кількість переказів в Україну за рік зросла на 30%», — зазначив генеральний директор та співзасновник TransferGo Даумантас Двілінкас.

Маючи гостру потребу здійснювати миттєві та безпечні перекази додому, послугами TransferGo активно користувалися й українці, що були змушені покинути країну через війну. Так, за рік кількість українських користувачів сервісу зросла на 63% та сягнула позначки майже у 2,5 мільйона осіб.

У відповідь на злочинну агресію проти України TransferGo став одним із перших міжнародних сервісів, який скасував можливість переказу коштів у Росію.

Також у сервісі відмовилися від будь-якої комісії за перекази в Україну не лише за картками, а й за IBAN з усіх країн Європи, щоб українці змогли отримувати кошти швидко та безоплатно.

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