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18 травня 2023, 9:39 Читать на русском

В TransferGo підрахували, скільки грошей переказали українцям з-за кордону за рік війни

Протягом 12 місяців від початку повномасштабного вторгнення росії користувачі TransferGo здійснили більш ніж 5,5 мільйона переказів коштів в Україну. Загальна сума переказів за рік сягнула понад 500 мільйонів євро. Про це пише ubr.ua.

Протягом 12 місяців від початку повномасштабного вторгнення росії користувачі TransferGo здійснили більш ніж 5,5 мільйона переказів коштів в Україну.
Фото: freepik

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Звідки найбільше трансакцій

До п’ятірки країн, звідки було здійснено найбільше трансакцій, увійшли Польща, Чехія, Литва, Угорщина та Німеччина. Значну кількість переказів українці також отримали з Великої Британії, Словаччини, Естонії, Данії та Франції.

«З перших днів війни ми стали свідками того, як люди з усього світу намагались підтримати Україну, надсилаючи заощадження своїм близьким та знайомим, а також благодійним організаціям. Як наслідок, кількість переказів в Україну за рік зросла на 30%», — зазначив генеральний директор та співзасновник TransferGo Даумантас Двілінкас.

Маючи гостру потребу здійснювати миттєві та безпечні перекази додому, послугами TransferGo активно користувалися й українці, що були змушені покинути країну через війну. Так, за рік кількість українських користувачів сервісу зросла на 63% та сягнула позначки майже у 2,5 мільйона осіб.

У відповідь на злочинну агресію проти України TransferGo став одним із перших міжнародних сервісів, який скасував можливість переказу коштів у Росію.

Також у сервісі відмовилися від будь-якої комісії за перекази в Україну не лише за картками, а й за IBAN з усіх країн Європи, щоб українці змогли отримувати кошти швидко та безоплатно.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zig4free
zig4free
18 травня 2023, 9:43
#
И одна из первых запретила переводы из Украины.
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