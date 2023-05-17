Чехія готова прийняти ще 170 тисяч членів родин біженців з України

У 2023 році 330 тисяч громадян України перереєструвалися або отримали статус тимчасового захисту в Чехії. При цьому країна може прийняти максимум 500 тисяч біженців. Про це національна координаторка з питань інтеграції біженців у Чехії Клара Шимачкова-Лауренчикова розповіла в інтервʼю Радіо Свобода.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми змогли одночасно прийняти 500 тисяч біженців, і я вважаю, що це і є наш ліміт. А зараз ми зареєстрували 330 тисяч українців протягом весни цього року. Тож я вважаю, що наша загальна спроможність — це прийняти близько 500 тисяч людей з України», — заявила вона.

Таким чином, Чехія готова прийняти ще приблизно 170 тисяч українців, які виявлять бажання отримати тимчасовий захист у країні. Клара Шимачкова-Лауренчикова зауважила, що передовсім Прага готується прийняти членів родин біженців, які вже живуть у Чехії.

Вона додала, що 90 тисяч українських біженців вже знайшли роботу у Чехії, а понад 50 тисяч українських дітей відвідують чеські школи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 7 лютого нижня палата парламенту Чехії підтримала в першому читанні запропонований урядом законопроєкт «Lex Ukrajina», який змінює правила фінансової підтримки українських біженців, які проживають у країні.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промо-код на знижку 10%: minfin10.