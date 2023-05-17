Курс валют на вечір 17 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 17 травня Закриття 17 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,69/40,08 39,55/39,93 14/15

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,68 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,18 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,45−37,60, євро — 40,86−41,08 грн.

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