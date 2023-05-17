Укрзалізниця: Пасажири вперше купили більше квитків через застосунок, ніж у касах

У квітні частка продажу залізничних квитків через застосунок Укрзалізниці вперше перевищила обсяги продажів у касах, досягнувши 22,8% від загальної кількості проданих квитків. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Скільки купили квитків

Уточнюється, що у касах пасажири придбали 22,3% квитків від загального обсягу. Загалом компанія продає 78% квитків на поїзди онлайн: через застосунок, офіційний сайт, чат-боти та партнерські канали продажу.

Заступниця директора департаменту з питань інформаційних технологій Укрзалізниці Вікторія Галатін зауважила, що її команда постійно проводить аналіз звернень пасажирів, щоб корегувати свої цілі відповідно до реальних потреб.

«Наприклад, в одному з останніх релізів ми додали можливість докупити квитки на тварин та багаж до вже існуючого квитка — раніше це можливо було зробити виключно в касі. Бачимо, що ця функція і всі попередньо реалізовані — затребувані та користуються попитом серед користувачів. Маємо ще багато вимог до функціональності, які упорядковані за ступенем важливості, і далі продовжуємо працювати над покращенням наших онлайн послуг», — розповіла вона.