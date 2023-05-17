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17 травня 2023, 15:40 Читать на русском

НБУ затвердив технічне завдання для оцінки стійкості банків

Нацбанк затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2023 році». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк затвердив «Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2023 році».

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Як здійснюватиметься оцінка

Розпочата Нацбанком оцінка стійкості здійснюватиметься в три етапи:

  • оцінка якості активів банку (кредитів юридичних та фізичних осіб);
  • екстраполяція результатів на всі кредитні операції банку (за потреби);
  • оцінка показників діяльності банку за базовим сценарієм із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу.

Що означає технічне завдання

Затверджене Технічне завдання визначає підходи до перевірки якості активів, оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, форми звітів та робочих документів для здійснення такої перевірки та подальших етапів оцінки стійкості, правила формування вибірки кредитів та (за потреби) екстраполяції результатів оцінки якості активів на кредити, що не потрапили до вибірки.

Читайте: НБУ починає оцінку стійкості банківської системи: скільки та яких банків буде закрито

Перевірка оцінки вартості майна передбачає отримання експертної позиції Фонду державного майна України (за потреби), взаємодія з яким здійснюватиметься на підставі укладеного меморандуму.

Згідно із затвердженим Технічним завданням до 1 жовтня 2023 року буде здійснено перший етап оцінки шляхом проведення позапланових інспекційних перевірок.

Для проведення третього етапу це завдання буде доповнене моделлю оцінки показників банків за базовим макроекономічним сценарієм та параметрами цього сценарію.

Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості затверджене рішенням Правління Національного банку України № 189-рш від 16 травня 2023 року, яке набрало чинності з моменту прийняття.

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Джерело: Мінфін
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