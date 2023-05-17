Екскерівнику Укртатнафти повідомили про нову підозру у привласненні палива на 2 мільярди

Колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління компанії «Укртатнафта» (2019−2022 роки) повідомили про нову підозру у привласненні палива на 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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Нові правопорушення

Правоохоронці встановили нові факти правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії.

Так, через мережу магістральних нафтопроводів вони незаконно перемістили нафту вагою понад 72 тисячі тонн з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів.

Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртатнафта» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн.

Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.

«Мінфін» писав, що Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування до державного бюджету 531 млн грн акцизного податку в справі ПАТ «Укртатнафта».

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