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17 травня 2023, 12:18 Читать на русском

Енергетики отримають дешеві кредити на десять років

Кабінет міністрів надасть фінансову підтримку енергетичним компаніям, які постраждали від ракетних обстрілів росіян. Компанії зможуть отримати дешеві кредити за програмою «5−7-9» та державну гарантію за комерційними кредитами на 10 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову № 489.

Кабінет міністрів надасть фінансову підтримку енергетичним компаніям, які постраждали від ракетних обстрілів росіян.
Фото: slovoidilo.ua

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Зокрема, внесені зміни до постанови від 24 січня 2020 р. № 28 «Про надання фінансової державної підтримки» (про компенсацію більшої частини відсоткової ставки з держбюджету, програма «5−7-9»).

Кредити

Кредити можуть надаватися на «відновлення, ремонт або заміну пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року».

Кредит надається на строк до 10 років на ремонт, який не перевищує 3,6 млн грн за 1 МВт встановленої потужності та не більше ніж 90% вартості необхідного фінансування.

Крім того, уряд вирішив надати енергетичним компаніям державні гарантії за комерційними кредитами та вніс зміни до постанови від 14 липня 2021 р. № 723 «Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі».

Гарантії будуть надаватися на строк до 10 років «для забезпечення боргових зобов’язань за кредитом, що надається для відновлення, ремонту або заміни пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року».

Державна гарантія означає суттєве здешевлення кредиту.

Джерело: Мінфін
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