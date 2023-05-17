Україна зможе отримати від Кореї до $8 мільярдів кредитів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 травня 2023, 11:57 Читать на русском

Україна зможе отримати від Кореї до $8 мільярдів кредитів

Україна та Корея домовилися про співпрацю, в рамках якої передбачається отримання до $8 млрд кредитних коштів під, зокрема, проєкти з відбудови. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Україна та Корея домовилися про співпрацю, в рамках якої передбачається отримання до $8 млрд кредитних коштів під, зокрема, проєкти з відбудови.
Фото: me.gov.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Допомога Кореї

У середу уряди двох країн підписали попередню угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Кореєю в рамках програми Офіційної допомоги розвитку.

Сума траншу

Вона зазначила, що перший транш від корейської сторони може становити до $300 млн і стане доступним протягом 3−4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується через місяць.

«Наступний транш до $3 млрд дол стане доступним у 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд у міру наповнення пайплайну проєктів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об'єктів», — додала Свириденко.

Умови кредиту

Кошти будуть залучені на період до 40 років за пільговими відсотками під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

У Мінекономіки сподіваються, що в найближчі тижні сторони завершать роботу над формальностями, після чого уряди зможуть представити бізнес-спільнотам України та Кореї перші проєкти під фінансування Фонду економрозвитку Кореї.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AleksandrBank и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами