Україна зможе отримати від Кореї до $8 мільярдів кредитів

Україна та Корея домовилися про співпрацю, в рамках якої передбачається отримання до $8 млрд кредитних коштів під, зокрема, проєкти з відбудови. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Допомога Кореї

У середу уряди двох країн підписали попередню угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Кореєю в рамках програми Офіційної допомоги розвитку.

Сума траншу

Вона зазначила, що перший транш від корейської сторони може становити до $300 млн і стане доступним протягом 3−4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується через місяць.

«Наступний транш до $3 млрд дол стане доступним у 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд у міру наповнення пайплайну проєктів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об'єктів», — додала Свириденко.

Умови кредиту

Кошти будуть залучені на період до 40 років за пільговими відсотками під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

У Мінекономіки сподіваються, що в найближчі тижні сторони завершать роботу над формальностями, після чого уряди зможуть представити бізнес-спільнотам України та Кореї перші проєкти під фінансування Фонду економрозвитку Кореї.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на знижку 10%: minfin10.