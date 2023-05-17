Україна та Корея домовилися про співпрацю, в рамках якої передбачається отримання до $8 млрд кредитних коштів під, зокрема, проєкти з відбудови. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Україна зможе отримати від Кореї до $8 мільярдів кредитів
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Допомога Кореї
У середу уряди двох країн підписали попередню угоду щодо кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку.
За словами міністра економіки Юлії Свириденко, Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Кореєю в рамках програми Офіційної допомоги розвитку.
Сума траншу
Вона зазначила, що перший транш від корейської сторони може становити до $300 млн і стане доступним протягом 3−4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується через місяць.
«Наступний транш до $3 млрд дол стане доступним у 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд у міру наповнення пайплайну проєктів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об'єктів», — додала Свириденко.
Умови кредиту
Кошти будуть залучені на період до 40 років за пільговими відсотками під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.
У Мінекономіки сподіваються, що в найближчі тижні сторони завершать роботу над формальностями, після чого уряди зможуть представити бізнес-спільнотам України та Кореї перші проєкти під фінансування Фонду економрозвитку Кореї.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод на знижку 10%: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі