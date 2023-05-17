Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 200 590 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
610 російських окупантів, 9 ракет та 16 БПЛА. Втрати ворога за 16 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 200 590 (+610) осіб ліквідовано,
- танків — 3771 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 7365 (+17) од,
- артилерійських систем — 3166 (+16) од,
- РСЗВ — 562 (+0) од,
- засоби ППО — 318 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2748 (+16),
- крилаті ракети — 982 (+9),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6067 (+19) од,
- спеціальна техніка — 417 (+7).
Джерело: Мінфін
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