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17 травня 2023, 10:48 Читать на русском

Споживчий борг американців вперше перевищив $17 трильйонів

У першому кварталі 2023 року сукупний споживчий борг у США сягнув нового рекордного рівня, перевищивши $17 трлн, попри значне зниження позик на житло. Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані ФРС.

У першому кварталі 2023 року сукупний споживчий борг у США сягнув нового рекордного рівня, перевищивши $17 трлн, попри значне зниження позик на житло.

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Зростання боргів

З початку року непогашена сума з усіх видів споживчих кредитів зросла на $150 млрд, або 0,9% протягом січня-березня. Це зростання становить приблизно $2,9 трлн порівняно з періодом до пандемії COVID-19.

Зростання заборгованості сталося навіть попри різке зниження нових іпотечних кредитів. У першому кварталі іпотечне кредитування, включно з рефінансуванням, становило $323,5 млрд, що є найнижчим показником з другого кварталу 2014 року. Це на 35% менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року, і на 62% нижче, ніж у той самий період роком раніше.

Нові іпотечні кредити досягли піку в розмірі $1,22 трлн у другому кварталі 2021 року і з того часу почали зменшуватися через зростання відсоткових ставок. Позичальники раніше використовували низькі ставки як для покупки нових будинків, так і для рефінансування.

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За даними Нью-Йоркського федерального резервного банку, середня економія для таких позичальників становила приблизно $220 на місяць.

«Бум рефінансування іпотеки закінчився, але його наслідки будуть помітні ще десятиліттями», — заявив Ендрю Хаугхаут, директор відділу досліджень господарства та публічної політики в Нью-Йоркському федеральному резервному банку, в супроводжуючому коментарі.

Він зазначив, що внаслідок значних знижень вартості нерухомості позичальники іпотек зменшили свої щорічні платежі на десятки мільярдів доларів, що надало додаткові кошти на витрати або погашення іншого виду боргів.

Попри зростання ставок кількість вилучень житла за кредитами залишалася низькою. Показники прострочених платежів за всіма видами боргів зросли на 0,6 в.п. для кредитних карток, до 6,5%, і на 0,2 в.п. для автокредитів, до 6,9%.

Загальний показник прострочених платежів збільшився на 0,2 в.п., до 3%, що є найвищим рівнем з третього кварталу 2020 року. Заборгованість зі студентських позик трохи зросла і становить $1,6 трлн.

Джерело: Мінфін
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