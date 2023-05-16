Курс валют на вечір 16 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро додало 1 копійку у покупці, а у продажу не змінилось.

Валюта Відкриття 16 травня Закриття 16 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,76/40,16 39,77/40,16 1/0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,35−37,80 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,65, євро — 41,00−41,15 грн.

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