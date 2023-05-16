У Євросоюзі підтримали заборону на знищення непроданого одягу

Держави-члени Європейського Союзу попередньо схвалили заборону на знищення непроданого одягу з метою скорочення відходів текстильної промисловості й, відповідно, парникових газів. Про це пише Європейська правда.

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Заборона від ЄС

Як пише Financial Times, у березні 2022 року Єврокомісія підготувала план, спрямований на заохочення переробки й повторного використання товарів, назвавши «вкрай поширеною екологічною проблемою» знищення непроданих споживчих товарів, як-от текстиль і взуття, через зростання онлайн-продажів.

Наприкінці минулого тижня країни-члени ЄС підтримали конкретну заборону на знищення «одягу або аксесуарів до одягу», яка буде включена до вимог до екодизайну для виробників на території держав-членів.

Згідно з проєктом пропозиції, кожен товар матиме «паспорт продукту», який міститиме інформацію про те, як його було виготовлено, а до онлайн-маркетплейсів висунуть вимоги, які гарантуватимуть, що вони збувають відповідну продукцію.

Що очікує на бізнес

Малий бізнес від заборони буде звільнений, а середньому бізнесу, який налічує до 249 працівників і має річний оборот менше ніж 50 млн євро, буде надано більше часу на перехід. Подробиці заборони ще мають бути узгоджені та, як очікується, остаточно схвалені 22 травня.

Тоді як Франція, Німеччина та Нідерланди виступали за схвалення заборони, проти були такі держави-члени ЄС, як Швеція, де розташований гігант роздрібної торгівлі одягом H&M. Деякі країни-члени Євросоюзу також пропонували, аби вимоги до екодизайну поширювались на електронні пристрої та взуття.

Текстильна промисловість, за оцінками Єврокомісії, відповідає за п’яту частину парникових викидів на території ЄС. Щороку громадяни ЄС викидають майже 6 млн тонн текстилю, але лише чверть із них переробляється.

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