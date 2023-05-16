Новий глава Vodafone скоротить 11 тисяч робочих місць через падіння грошового потоку

Новий керівник британської телекомунікаційної групи Vodafone Маргерита Делла Валле заявила, що скоротить 11 000 робочих місць протягом трьох років, щоб відновити конкурентну перевагу компанії, оскільки вона прогнозує падіння вільного грошового потоку на 1,5 млрд євро цього року. Про це повідомляє Reuters.

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Таке скорочення робочих місць є найбільшими в історії компанії Vodafone, в якій працює близько 100 000 людей по всій Європі та Африці, що робить її одним із найвідоміших корпоративних брендів Великобританії.

«Наші показники були недостатніми. Мої пріоритети — клієнти, простота та зростання», — сказала Делла Валле, яка минулого місяця була призначена генеральним директором на постійній основі.

Падіння акцій

Акції Vodafone відкрилися падінням на 4,5%, що стало найбільшим падінням серед індексів FTSE 100 і впали до найнижчого рівня з початку січня.

«Останнім часом ринки звикли очікувати від Vodafone слабкої продуктивності, і результати за весь рік не змінили цю тенденцію», — заявив Метт Брітцман, аналітик Hargreaves Lansdown.

Делла Валле зазначила, що Німеччина, найбільший ринок Vodafone, демонструє низькі результати, тоді як Іспанія, яка зазнала жорсткої конкуренції в останні роки, перебуває під пильним наглядом.

Підкреслюючи тиск на бізнес, компанія Vodafone заявила, що заробить 3,3 млрд євро цього фінансового року, порівняно з 4,8 млрд євро минулого року. При цьому, аналітики очікували 3,6 млрд євро.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Vodafone продає бізнес в Угорщині за $1,8 млрд.