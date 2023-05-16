В Естонії змогли працевлаштуватися 44% українських біженців

В Естонії змогли знайти роботу 44% українських біженців у віці від 20 до 64 років. При цьому українці добре зарекомендували себе на ринку праці. Про це свідчать дані міністерства соціальних справ Естонії, повідомляє ERR.

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Зазначається, що частка українських біженців, які влаштувалися на роботу в Естонії, значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).

Водночас міністерство зауважує, що високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації. Проблема полягає у недостатньому знанні мови та браку можливостей для нагляду за дітьми на час роботи батьків.

При цьому трудова діяльність більшості з українських біженців триває вже понад двісті днів.

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Серед українських біженців, які отримали тимчасовий захист, вікова група від 35 до 39 років мала найвищий рівень зайнятості.

З лютого 2022 року до кінця березня 2023 року кордон Естонії перетнули понад 127 тисяч українських біженців, 58 тисяч із них прямували транзитом до іншого пункту призначення.

В даний час в Естонії тимчасовий захист отримують понад 40 000 осіб, і 58% з них знаходяться в працездатному віці.

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