Минулої доби українські захисники ліквідували ще 520 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 199 980 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
520 російських окупантів, 3 танки та 12 БПЛА. Втрати ворога за 15 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,
- танків — 3762 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7348 (+12) од,
- артилерійських систем — 3150 (+13) од,
- РСЗВ — 562 (+0) од,
- засоби ППО — 316 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2732 (+12),
- крилаті ракети — 973 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6048 (+14) од,
- спеціальна техніка — 410 (+3).
Джерело: Мінфін
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