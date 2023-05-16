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16 травня 2023, 11:10 Читать на русском

Експерти попередили про рекордний за 50 років дефіцит платини у 2023 році

Дефіцит платини цього року досягне рекордного рівня завдяки збільшенню попиту, особливо з боку промислового сектору, повідомила Всесвітня рада з інвестицій у платину. Попит на платину перевищить пропозицію на 983 тис. унцій у 2023 році, підрахували у WPIC.

Дефіцит платини цього року досягне рекордного рівня завдяки збільшенню попиту, особливо з боку промислового сектору, повідомила Всесвітня рада з інвестицій у платину.

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Попит на платину

За словами директора з досліджень WPIC Едварда Стерка, це буде рекордний дефіцит платини в унціях із 1970-х років, повідомило видання Financial Times.

Світовий попит на платину, за прогнозами WPIC, до якого входять найбільші виробники металу, цього року зросте на 28% — до 8,2 млн унцій. При цьому пропозиція дорогоцінного металу знизиться на 1% порівняно з 2022 роком. Загальний обсяг постачань на ринок у 2023 році складе близько 7,19 млн унцій.

Причина збільшення дефіциту

Основною причиною збільшення дефіциту є скорочення обсягу пропозиції з боку вторинної переробки металу.

Окрім того, очікується, що видобуток у Південній Африці — найбільшому у світі виробнику платини — також впаде через перебої з енергопостачанням, спричинені кризою навколо найбільшої генеруючої компанії ПАР Eskom Holdings SOC.

WPIC вважає, що ETF, що інвестують у платину, стануть нетто-покупцями металу цього року вперше з 2020 року. Попит з боку інвесторів на зливки та монети може зрости на 79% порівняно з минулим роком — до 403 тис. унцій.

Попит на платину з боку промисловості збільшиться цього року на 17% у річному обчисленні до рекордно високого рівня, зокрема, завдяки значному попиту з боку скляної та хімічної промисловості в Китаї.

Попит на платину з боку автовиробників зросте на 12% — до 3,26 млн унцій. Зростання споживання платини в автомобілебудуванні в основному зумовлене заміною платиною паладію в автокаталізаторах автомобілів з бензиновими двигунами, а також збільшенням споживанням платини через посилення стандартів викидів для автомобілів з великою вантажопідйомністю.

За даними CNBC, з лютневого мінімуму ціни на платину зросли майже на 20% і зараз перевищують середній п'ятирічний показник $940 за унцію.

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Джерело: Мінфін
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