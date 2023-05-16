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16 травня 2023, 10:15 Читать на русском

Pepsi, Philip Morris, Nestle: хто продовжує працювати на російському ринку (дослідження)

Після майже 15 місяців повномасштабного вторгнення понад 1780 міжнародних компаній «вичікують» або продовжують працювати в росії без будь-яких обмежень. Серед них, зокрема, тютюнові гіганти Philip Morris і Japan Tobacco International, світові рітейлери Leroy Merlin, Auchan, Metro, а також Pepsi, Nestle, Danone та інші. Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

Після майже 15 місяців повномасштабного вторгнення понад 1780 міжнародних компаній «вичікують» або продовжують працювати в росії без будь-яких обмежень.
Фото: hromadske.ua

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Хто залишається та вичікує

  • Philip Morris — $7,888 млрд
  • Japan Tobacco International — $7,358 млрд
  • Pepsi — $4,663 млрд
  • Auchan — $3,463 млрд
  • Metro AG — $3,405 млрд
  • Danone — $3,002 млрд
  • Mars — $2,646 млрд
  • Procter & Gamble — $2,234 млрд
  • Chery Automobile — $2,154 млрд
  • Cargill — $2,130 млрд.

Хто покинув ринок

Станом на сьогодні лише 18,2% іноземних компаній, які мали відкриті локальні компанії і отримували виручку в росії, повністю згорнули діяльність та остаточно покинули ринок рф, тоді як 26,9% вичікують і 25,9% компаній з іноземними інвестиціями продовжують працювати на ринку агресора без обмежень.

Ще 29,1% оголосили про плани згорнути діяльність і вийти з рф найближчим часом.

Читайте: Корпорація Procter&Gamble потрапила до списку міжнародних спонсорів війни

Загалом 233 (7,2% від загального числа) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії. Також, 1197 (37,3% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Водночас 1276 (39,6% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 508 (15,8% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+1
zzzachary
zzzachary
16 травня 2023, 10:34
#
Ми вимагаємо компанії припинити там свою діяльність і самі ж ці компанії підтримуємо всередині країни. Поперше держава повинна оголосити цим компаніям, що якщо вони працюють в раші то в Україні вони працювати не будуть.
А по друге самі Украхнці можуть бойкотувати той же Auchan чи METRO або Pepsi альтернатив достатньо, але ж ми любимо тільки критикувати, а от робити це вже важче ((((
+
0
Tido oss
Tido oss
16 травня 2023, 10:48
#
Да да ми вимаегаемо асобетно ти я вимагатели
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