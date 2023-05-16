НБУ оштрафував компанію DG Finance за порушення «колекторського» закону

Нацбанк оштрафував ТОВ «Діджи фінанс» на 51 тисячу гривень за порушення вимог щодо етичної поведінки, передбачених законом «Про споживче кредитування». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У Нацбанку зауважили, що це мінімальний розмір штрафу, передбачений за це порушення.

За даними на її сайті, ТОВ «Діджи фінанс» заснована у 2018 році та спеціалізується на управлінні проблемними активами, зокрема вона працює з непрацюючими кредитними портфелями як державних та комерційних банків, так і мікрофінансових організацій, купуючи права вимоги за ними.

ТОВ «Діджи фінанс» має діючу безстрокову ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та ліцензію на надання послуг з факторингу.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.