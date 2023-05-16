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16 травня 2023, 12:20 Читать на русском

ПУМБ прокредитував ФОП на суму в понад 170 млн грн

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) профінансував фізичних осіб-підприємців на суму в понад 170 млн грн у рамках кредиту «всеБІЗНЕС».

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) профінансував фізичних осіб-підприємців на суму в понад 170 млн грн у рамках кредиту «всеБІЗНЕС».

Новою онлайн-позикою вже скористалося більше 1200 українських підприємців.

Серед ключових переваг кредиту для ФОП у ПУМБ:

зручний процес подачі заявки на оформлення кредиту «всеБІЗНЕС», що відбувається прямо в особовому кабінеті інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business;

швидке рішення за заявкою протягом робочого дня;

онлайн-підписання кредитного договору, після якого кошти відразу зараховуються на поточний рахунок підприємця та доступні для користування.

Найголовніше — отримати онлайн-кредит «всеБІЗНЕС» у ПУМБ можуть навіть новостворені ФОП, незалежно від дати реєстрації бізнесу. Все, що потрібно мати — рахунок ФОП у ПУМБ, відкрити який можна дистанційно всього за 5 хвилин.

«Мета ПУМБ не тільки фінансово підтримувати український мікро та малий бізнес, а й зробити процеси оформлення кредиту та інших послуг у банку для наших підприємців максимально швидкими, комфортними та діджитальними» — зазначає Віктор Харковець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ.

Нагадаємо, можливість оформити дистанційний кредит у ПУМБ у розмірі до 500 тис грн фізичні особи-підприємці отримали ще минулої осені. Сьогодні залучені кошти успішно допомагають вирішувати не тільки поточні потреби їх бізнесу, а й розширювати його.

Джерело: Мінфін
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