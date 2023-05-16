Тепер користувачі зможуть пройти верифікацію за допомогою застосунку Дiя — швидко та безпечно.
За 1 хвилину: Any.Cash інтегрував можливість верифікації через застосунок Дія
Мультивалютний криптогаманець Any.Cash інтегрував можливість верифікації за допомогою застосунку Дiя.
«Всі, хто тільки починає користуватися криптовалютою, потребують зрозумілого та зручного інструменту. Наша команда постійно працює у цьому напрямку та розвиває продукт. Тому сьогодні обмінювати кошти через Any.Cash так само просто, як надіслати повідомлення до месенджера. Сподіваємося, завдяки інтеграції більше людей дізнається, що робота з криптовалютою може бути доступною та зрозумілою», — зазначають представники Any.Cash.
Нововведення дозволяє користувачеві проходити верифікацію лише за 1 хвилину. Для цього потрібно лише мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія.
Як проходить верифікація?
1. Відкриваєте телеграм-бот Any.Cash;
2. Обираєте «Налаштування»;
3. Обираєте функцію «Ліміти та верифікація»;
4. Натискаєте на кнопку «Підтвердити ПІБ»;
5. У варіантах підтвердження ПІБ, обираєте Дію;
6. Автоматично відкривається застосунок Дія;
7. Натискаєте на кнопку «Пiдписати», щоб підтвердити передачу копії цифрового документа для проходження верифікації.
Команда Any.Cash продовжить працювати над подальшим покращенням та додавати новий функціонал у бот. Актуальну інформацію про нововведення можна дізнатися у блозі компанії, а також у соціальних мережах: Telegram, Twitter та Facebook.
Про Any.Cash
Any.Cash — мультивалютний криптогаманець в Telegram, що підтримує основні: крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRC), а також фіатні валюти (UAH, EUR, USD, KZT). Завдяки Any.Cash користувачі можуть здійснювати моментальне виведення на картки Visa/MasterCard та міжнародні банківські перекази в EUR з мінімальною комісією. Продукту довіряє понад 1 млн користувачів.
Коментарі - 3
если один из криптокошельков
будет не анонимным, а привязан
к вашим паспортные данным…
Или вы гоняете туда-сюда
миллионы биткоинов и боитесь
финмона и налоговой…