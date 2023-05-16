За 1 хвилину: Any.Cash інтегрував можливість верифікації через застосунок Дія

Тепер користувачі зможуть пройти верифікацію за допомогою застосунку Дiя — швидко та безпечно.

Мультивалютний криптогаманець Any.Cash інтегрував можливість верифікації за допомогою застосунку Дiя.

«Всі, хто тільки починає користуватися криптовалютою, потребують зрозумілого та зручного інструменту. Наша команда постійно працює у цьому напрямку та розвиває продукт. Тому сьогодні обмінювати кошти через Any.Cash так само просто, як надіслати повідомлення до месенджера. Сподіваємося, завдяки інтеграції більше людей дізнається, що робота з криптовалютою може бути доступною та зрозумілою», — зазначають представники Any.Cash.

Нововведення дозволяє користувачеві проходити верифікацію лише за 1 хвилину. Для цього потрібно лише мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія.

Як проходить верифікація?

1. Відкриваєте телеграм-бот Any.Cash;

2. Обираєте «Налаштування»;

3. Обираєте функцію «Ліміти та верифікація»;

4. Натискаєте на кнопку «Підтвердити ПІБ»;

5. У варіантах підтвердження ПІБ, обираєте Дію;

6. Автоматично відкривається застосунок Дія;

7. Натискаєте на кнопку «Пiдписати», щоб підтвердити передачу копії цифрового документа для проходження верифікації.

Команда Any.Cash продовжить працювати над подальшим покращенням та додавати новий функціонал у бот. Актуальну інформацію про нововведення можна дізнатися у блозі компанії, а також у соціальних мережах: Telegram, Twitter та Facebook.

Про Any.Cash

Any.Cash — мультивалютний криптогаманець в Telegram, що підтримує основні: крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRC), а також фіатні валюти (UAH, EUR, USD, KZT). Завдяки Any.Cash користувачі можуть здійснювати моментальне виведення на картки Visa/MasterCard та міжнародні банківські перекази в EUR з мінімальною комісією. Продукту довіряє понад 1 млн користувачів.