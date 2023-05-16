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16 травня 2023, 9:00 Читать на русском

За 1 хвилину: Any.Cash інтегрував можливість верифікації через застосунок Дія

Тепер користувачі зможуть пройти верифікацію за допомогою застосунку Дiя — швидко та безпечно.

Мультивалютний криптогаманець Any.Cash інтегрував можливість верифікації за допомогою застосунку Дiя.

«Всі, хто тільки починає користуватися криптовалютою, потребують зрозумілого та зручного інструменту. Наша команда постійно працює у цьому напрямку та розвиває продукт. Тому сьогодні обмінювати кошти через Any.Cash так само просто, як надіслати повідомлення до месенджера. Сподіваємося, завдяки інтеграції більше людей дізнається, що робота з криптовалютою може бути доступною та зрозумілою», — зазначають представники Any.Cash.

Нововведення дозволяє користувачеві проходити верифікацію лише за 1 хвилину. Для цього потрібно лише мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія.

Як проходить верифікація?

1. Відкриваєте телеграм-бот Any.Cash;

2. Обираєте «Налаштування»;

3. Обираєте функцію «Ліміти та верифікація»;

4. Натискаєте на кнопку «Підтвердити ПІБ»;

5. У варіантах підтвердження ПІБ, обираєте Дію;

6. Автоматично відкривається застосунок Дія;

7. Натискаєте на кнопку «Пiдписати», щоб підтвердити передачу копії цифрового документа для проходження верифікації.

Команда Any.Cash продовжить працювати над подальшим покращенням та додавати новий функціонал у бот. Актуальну інформацію про нововведення можна дізнатися у блозі компанії, а також у соціальних мережах: Telegram, Twitter та Facebook.

Про Any.Cash

Any.Cash — мультивалютний криптогаманець в Telegram, що підтримує основні: крипто (BTC, USDT, ETH, LTC, TRC), а також фіатні валюти (UAH, EUR, USD, KZT). Завдяки Any.Cash користувачі можуть здійснювати моментальне виведення на картки Visa/MasterCard та міжнародні банківські перекази в EUR з мінімальною комісією. Продукту довіряє понад 1 млн користувачів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
yarg
yarg
16 травня 2023, 9:25
#
Очень умиляет , когда операции с КРИПТОвалютами требуют верификации с предьявлением паспорта.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 травня 2023, 10:30
#
А в чем собственно проблема,
если один из криптокошельков
будет не анонимным, а привязан
к вашим паспортные данным…

Или вы гоняете туда-сюда
миллионы биткоинов и боитесь
финмона и налоговой…
+
0
yarg
yarg
16 травня 2023, 11:58
#
Проблема в том , что какая же это после такого «крипта». Вся эта криптотема затевалась как «анонимная , неотслеживаемая и пребывающая вне контроля государства№. Потому она и КРИПТОвалюта. А дошли до того что для каждой операции нужно бегать в полицию с паспортом и разрешение получать ? :)
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