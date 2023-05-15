Курс валют на вечір 15 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро додало 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.

Валюта Відкриття 15 травня Закриття 15 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,75/40,14 39,79/40,17 4/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,80 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,35 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,70, євро — 41,05−41,25 грн.

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