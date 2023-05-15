Поставки російської нафти на міжнародні ринки зросли до нового максимуму — Bloomberg

Поставки російської нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, незважаючи на те, що країна наполягає на скороченні видобутку — обсяги вивезення нафти танкерами зросли на 10% з початку квітня. Про це пише Bloomberg із посиланням на торгові дані.

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Морські поставки

«Середні чотиритижневі морські поставки, які згладжують частину волатильності тижневих показників, знову зросли за період до 12 травня, як і за чотири з останніх п'яти тижнів.

Поставки зросли на 10% з першого тижня квітня і досягли нового максимуму за період, відколи агентство Bloomberg почало детально відстежувати їх на початку 2022 року. Оскільки майже вся російська нафта йде до Китаю та Індії, обсяги поставок в Азію також майже досягли нового піку", — пише агентство.

Так, за період до 12 травня імпорт російської нафти досяг 3,72 млн барелів на день, що стало максимальним показником від початку 2022 року.

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За останній тиждень до 12 травня в морі перебувало 3,76 млн барелів російської нафти на день. Загалом за останній тиждень на 34 танкери було завантажено 26,3 млн барелів, що на 3% більше за результати минулого тижня.

Російські вантажі знову перевантажуються з невеликих суден, що використовуються в її портах, на найбільші танкери в Атлантичному океані для подальшого транспортування в Азію.

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