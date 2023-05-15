Аналітик RoboForex: курси українських євробондів знижуються

Українські єврооблігації залишаються під впливом традиційної комбінації глобальних настроїв на ринках країн, що розвиваються, та внутрішніх українських чинників. При цьому обсяг торгівлі українськими цінними паперами залишається досить низьким, хоча вони й раніше не мали особливої ​​популярності. Подібний сценарій був очікуваний, оскільки ключові енергетичні об'єкти країни серйозно пошкоджені в ході військового конфлікту. Без повноцінної інфраструктури, що забезпечує генерацію та розподіл енергії, промислове зростання неможливе. Наступної зими також очікується енергодефіцит, що призведе до гарантованого економічного спаду. Додаткові ризики виникли і у зв'язку із забороною на імпорт української агропродукції у низці країн Східної Європи. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2024 році станом на 15.05.2023 (%). Джерело: dragon-capital.com

Вартість євробондів оновила історичний мінімум, опустившись до 17,00% від номіналу. На даний момент прибутковість цих паперів, як і раніше, залишається на «сміттєвих» позначках близько 21,50%. Аналітик вважає, що у 2024 році терміни погашення за держоблігаціями будуть знову переглянуті, оскільки ймовірність суттєвого покращення економічної ситуації до цього часу є дуже низькою. Україна, як і зараз, потребуватиме зниження «боргового тягаря» на держбюджет.

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2035 році станом на 15.05.2023 (%). Джерело: dragon-capital.com

Євробонди зі строком погашення у 2035 році опустилися до позначки 16,25%. Це значення було ближче до мінімального рівня 15,50%. Інвестори всерйоз сумніваються, що за цими паперами Україна заплатить вчасно. Власники євробондів готові продати їх практично за безцінь. На жаль, доведеться подолати ще багато труднощів, щоб повернути довіру інвесторів.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,90, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах. За попередніми оцінками Мінекономіки, втрати від обмежень імпорту української агропродукції перевищили позначку 120 млн доларів США.