Міністр фінансів розповів, скільки не вистачає Україні на швидку відбудову

Швидка відбудова України на 2023 рік (Fast Recovery) потребує ще $6,5 млрд, проте міжнародні партнери здебільшого дають гроші під конкретні проєкти, а їхня реалізація займає тривалий час. Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Скільки потрібно грошей

З $14 млрд $3,3 млрд вже є в бюджеті, і також є наміри партнерів по фінансуванню цих витрат, зазначив Марченко.

«США $2,3 млрд ($0,8 млрд на енергетику, $1,5 млрд на відновлення), ЄС — €1 млрд, Японія — $600 млн. Через фонд UTRF Світового банку вже залучено $852 млн від ряду країн. А також експортно-кредитне фінансування від Великобританії (UKEF), Італії (SACE), Франції (BpiFrance)», — розповів міністр.

У підсумку залишаються потреби на $6,5 млрд, та навіть наявні гроші не можна так просто використати, наголосив очільник Мінфіну. За його словами, здебільшого партнери виділяють кошти на конкретні проєкти, а цикл проєктів складний та довготривалий.

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«По нових проєктах починаючи від ідеї до здачі обʼєкта може пройти 44 місяці. Якщо спрощена процедура — це 30 місяців. Якщо капітальний ремонт — до двох років. Поточний ремонт — в межах року», — уточнив Марченко.

Міністр вважає пріоритетним сфокусуватися на підготовці техніко-економічних обґрунтувань проєктів, щоби потім під них шукати донорів.

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