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15 травня 2023, 13:19 Читать на русском

Золотодобувна компанія Newmont купує конкуруючу Newcrest за $19 мільярдів

Рада директорів австралійської Newcrest Mining одноголосно підтримала пропозицію свого американського конкурента Newmont про поглинання на суму 29 млрд австралійських доларів ($19 млрд), що відкриває шлях для найбільшої у світі золотодобувної компанії до посилення контролю над сектором, пише Financial Times.

Рада директорів австралійської Newcrest Mining одноголосно підтримала пропозицію свого американського конкурента Newmont про поглинання на суму 29 млрд австралійських доларів ($19 млрд), що відкриває шлях для найбільшої у світі золотодобувної компанії до посилення контролю над сектором, пише Financial Times.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРада директорів Newcrest рекомендує акціонерам проголосувати за поглинання, яке стане найбільшою угодою у секторі золота.
Фото: finance.yahoo.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рада директорів Newcrest рекомендує акціонерам проголосувати за поглинання, яке стане найбільшою угодою у секторі золота. За умови схвалення від акціонерів та регулюючих органів Newmont придбає Newcrest.

Угода зміцнить діяльність Newmont в Австралії, Канаді та Папуа Новій Гвінеї та потенційно викличе хвильовий ефект у галузі, оскільки дрібніші шахти, що належать обʼєднаному бізнесу, будуть згорнуті.

Newmont вперше звернулася до Newcrest із пропозицією у лютому, але отримала відмову. У квітні він підвищив свою ставку до 29,4 млрд австралійських доларів, що спонукало правління Newcrest передумати.

«Це створює провідний у галузі портфель із багаторічним профілем видобутку золота та міді у найсприятливіших гірничодобувних юрисдикціях світу», — сказав генеральний директор Newmont Том Палмервін.

Угода укладена на тлі зростання цін на золото майже до рекордно високого рівня через проблеми в банківському секторі, позиції Федеральної резервної системи США та невизначеність щодо стелі боргу США підвищили статус золота, повідомляє банк ANZ.

Палмер сказав, що комплексна перевірка виявила синергетичний ефект у розмірі $500 млн, якого компанія очікувала досягти протягом двох років після завершення угоди, а також можливості збільшити грошовий потік на $2 млрд за цей період.

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Джерело: Мінфін
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