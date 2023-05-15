Золотодобувна компанія Newmont купує конкуруючу Newcrest за $19 мільярдів

Рада директорів австралійської Newcrest Mining одноголосно підтримала пропозицію свого американського конкурента Newmont про поглинання на суму 29 млрд австралійських доларів ($19 млрд), що відкриває шлях для найбільшої у світі золотодобувної компанії до посилення контролю над сектором, пише Financial Times .

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Рада директорів Newcrest рекомендує акціонерам проголосувати за поглинання, яке стане найбільшою угодою у секторі золота. За умови схвалення від акціонерів та регулюючих органів Newmont придбає Newcrest.

Угода зміцнить діяльність Newmont в Австралії, Канаді та Папуа Новій Гвінеї та потенційно викличе хвильовий ефект у галузі, оскільки дрібніші шахти, що належать обʼєднаному бізнесу, будуть згорнуті.

Newmont вперше звернулася до Newcrest із пропозицією у лютому, але отримала відмову. У квітні він підвищив свою ставку до 29,4 млрд австралійських доларів, що спонукало правління Newcrest передумати.

«Це створює провідний у галузі портфель із багаторічним профілем видобутку золота та міді у найсприятливіших гірничодобувних юрисдикціях світу», — сказав генеральний директор Newmont Том Палмервін.

Угода укладена на тлі зростання цін на золото майже до рекордно високого рівня через проблеми в банківському секторі, позиції Федеральної резервної системи США та невизначеність щодо стелі боргу США підвищили статус золота, повідомляє банк ANZ.

Палмер сказав, що комплексна перевірка виявила синергетичний ефект у розмірі $500 млн, якого компанія очікувала досягти протягом двох років після завершення угоди, а також можливості збільшити грошовий потік на $2 млрд за цей період.

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