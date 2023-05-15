Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 199 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
580 російських окупантів, 3 танки та 24 БПЛА. Втрати ворога за 14 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
- танків — 3759 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7336 (+11) од,
- артилерійських систем — 3137 (+21) од,
- РСЗВ — 562 (+0) од,
- засоби ППО - 316 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2720 (+24),
- крилаті ракети - 973 (+3),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6034 (+16) од,
- спеціальна техніка — 407 (+3).
Джерело: Мінфін
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