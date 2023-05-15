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15 травня 2023, 9:44 Читать на русском

Bloomberg попередив про подорожчання розчинної кави через зростання попиту

Оптові ціни на зерна кави робуста, які часто використовується в розчинній каві та в меленій каві, що продається в супермаркетах, піднялися до максимуму майже за 12 років. Це пов'язано з різким збільшенням попиту на зерна, яке фермери поки що не встигають задовольняти, пише Bloomberg.

Оптові ціни на зерна кави робуста, які часто використовується в розчинній каві та в меленій каві, що продається в супермаркетах, піднялися до максимуму майже за 12 років.
Фото: bloomberg.com

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Що буде з цінами

Bloomberg нагадує, що робуста коштує дешевше за арабіку, тому що дерева цього виду вимагають меншого догляду, що полегшує виробництво зерен у великих кількостях.

Через погіршення світової економічної ситуації та підвищення вартості життя деякі споживачі почали відмовлятися від арабіки на користь робусти, зазначає агентство. Однак цих зерен на світовому ринку не вистачає.

Найбільший виробник В'єтнам зібрав, можливо, найменший урожай кави за чотири роки: через зростання цін на добрива фермери вирішили вирощувати прибутковіші культури, як авокадо або дуріан, повідомив Bloomberg.

У Бразилії, другому за величиною виробнику кави, урожай постраждав від посухи, а в Індонезії, навпаки, завадили зливи, повідомляє агентство.

При цьому експорт кави збільшується: за перші шість місяців поточного сезону по всьому світу було експортовано більше кави, ніж за ті самі періоди останні три роки. Постачання у жовтні 2022 року — березні 2023-го були приблизно на 4% вищими, ніж у 2021−2022 роках, навів Bloomberg дані Міжнародної кавової організації.

«Спостерігається такий зсув попиту з дорогої кави [на дешевшу], що ринок незадоволений навіть підвищеним експортом робусти», — заявила керівник консалтингової компанії J Ganes Consulting Джудіт Гейнс.

Також агентство повідомило, що в Німеччині — найбільшому в Європі ринку кави, — розчинні сорти зараз коштують на 20% більше, ніж рік тому, незважаючи на зниження інфляції на зернову каву.

У США темп зростання цін на розчинну каву знижується повільніше, ніж на обсмажені зерна, додало агентство.

«Ймовірність того, що глобальний дефіцит робусти зменшиться найближчим часом, виглядає малоймовірним», — йдеться в статті.

Bloomberg ще торік писав, що через погану погоду та неврожай світовий ринок кави зіткнувся з найсильнішим за десятиліття дефіцитом сировини: ф'ючерси на каву до вересня 2022 року перебували на максимумах з 2011 року і коштували близько $2,5 за фунт (0, 45 кг).

Зокрема, за підсумками року виробництво кави скоротиться у Бразилії та у В'єтнамі — найбільших постачальниках продукту у світі.

Джерело: Мінфін
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