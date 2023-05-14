Кіпр та Мальта анулювали «золоті паспорти» 45 росіян

Влада Мальти та Кіпру відкликала «золоті паспорти» кількох десятків росіян у зв'язку з санкціями Євросоюзу через війну в Україні, пише Spiegel з посиланням на дані Єврокомісії.

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Втрата громадянства

Як пише moscowtimes, Кіпр позбавив громадянства 9 російських інвесторів і 34 членів їхніх сімей. Мальта застосувала аналогічні заходи щодо двох людей.

«Золоті паспорти»

Програма золотих паспортів дозволяє отримати громадянство в обмін на інвестиції. Наприклад, на Кіпрі для цього потрібно було вкласти в економіку 2,5 млн євро. За даними влади острова, завдяки програмі з 2007 по 2020 роки країні вдалося залучити 9,7 млрд євро.

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Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз зажадав від усіх держав, які входять до об'єднання або претендують на цей статус, припинити видачу паспортів чи ПНП за інвестиції, а також позбавити громадянства пов'язаних із Кремлем підсанкційних осіб.

Нагадаємо

У квітні Кіпр відкликав 21 золотий паспорт у російських олігархів. Серед інших без другого громадянства залишилися мільярдери Олександр Пономаренко, Вадим Мошкович, Михайло Гуцерієв та Олексій Кузьмічов.

Мальта призупинила програму «золотих паспортів» для мешканців Росії та Білорусі у березні. Розгляд вже поданих заявок поставили на паузу «до особливого розпорядження». Мальта залишається єдиною країною ЄС, яка досі надає громадянство в обмін на інвестиції.

У зв'язку із цим наприкінці вересня ЄС подав на республіку до суду. Там пояснили, що видача громадянства ЄС в обмін на інвестиції без реального зв'язку з цією країною несумісна із принципами об'єднання.

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Водночас заможні росіяни знайшли інший спосіб потрапити до ЄС. За даними Spiegel, громадянство за інвестиції видає острівна держава Вануату, розташована у південній частині Тихого океану, а також Чорногорія — їхні паспорти дозволяють в'їжджати до Євросоюзу без віз.