За перший квартал 2023 року український IT-сектор заробив 1,68 млрд доларів у експорті. Це менше, ніж торік, але більше, ніж у 2021 році. Середній дохід за місяць склав 558 млн доларів. Частка ІТ-послуг у загальному експорті товарів та послуг сягла 12,3%. Про це йдеться в даних Опендатабот.
За перший квартал 2023 року український IT-сектор заробив $1,68 млрд у експорті (інфографіка)
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як змінився експорт IT-сектору
За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив 1,68 млрд $. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав 2 млрд $. Проте все ще більше у порівнянні до відповідного періоду 2021 року, коли дохід склав 1,44 млрд $.
Для порівняння, середній дохід за місяць у першому кварталі складав 481 млн $ у 2021 році, 666 млн $ — у 2022 та 558 млн $ у 2023 роках.
За останні два роки піку заробітки ІТ сягли напередодні великої війни, у лютому 2022 року. Тоді зиск від ІТ-експорту склав 839 млн $.
Цьогоріч частка ІТ від загального експорту послуг дещо скоротилася у порівнянні до відповідного періоду торік — з 44% до 43%. Проте це все ще більше за показники 2021 року — 37%.
Загалом експорт послуг приніс за перший квартал 2023 року 3,94 млрд $.
Частка експорту ІТ-послуг у загальному експорті товарів та послуг зросла з 8,5% у 2021 до 12,3% у 1 кварталі 2023. У 2022 році вона становила 12,9%.
Коментарі