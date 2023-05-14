За перший квартал 2023 року український IT-сектор заробив $1,68 млрд у експорті (інфографіка)

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Як змінився експорт IT-сектору

За перший квартал 2023 року IT-сектор в експорті заробив 1,68 млрд $. Це менше, аніж за той самий період торік, коли дохід склав 2 млрд $. Проте все ще більше у порівнянні до відповідного періоду 2021 року, коли дохід склав 1,44 млрд $.

Для порівняння, середній дохід за місяць у першому кварталі складав 481 млн $ у 2021 році, 666 млн $ — у 2022 та 558 млн $ у 2023 роках.

За останні два роки піку заробітки ІТ сягли напередодні великої війни, у лютому 2022 року. Тоді зиск від ІТ-експорту склав 839 млн $.

Цьогоріч частка ІТ від загального експорту послуг дещо скоротилася у порівнянні до відповідного періоду торік — з 44% до 43%. Проте це все ще більше за показники 2021 року — 37%.

Загалом експорт послуг приніс за перший квартал 2023 року 3,94 млрд $.

Частка експорту ІТ-послуг у загальному експорті товарів та послуг зросла з 8,5% у 2021 до 12,3% у 1 кварталі 2023. У 2022 році вона становила 12,9%.