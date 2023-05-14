В Україні запустили реєстр активів російських олігархів

Аналітичний центр StateWatch та онлайн сервіс YouControl презентували перший реєстр активів російських олігархів на території України. Він дозволяє відстежувати статус майна і бізнесу країни-агресора у процесі конфіскації та систематизувати наявні дані. Про це йдеться у пресрелізі StateWatch.

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Що відомо про реєстр

Реєстр наразі налічує дані про 53 олігархів з рейтингу «200 найбагатших бізнесменів» російського Forbes за 2021 рік, а також низки інших росіян, які знаходяться під українськими санкціями та є бенефіціарами бізнесу в Україні.

Також реєстр містить досьє на 112 українських компаній загальною вартістю корпоративних прав на 6 млрд грн. Зокрема з 12 компаній вже стягнули у дохід держави через адміністративні позови у Вищий антикорупційний суд, корпоративні права 21 активу — арештували в межах різних кримінальних проваджень.

У реєстр не потрапили особи зі списку найбагатших росіян, які не перебувають під санкціями України та не мають зв’язків із українськими активами.

Статуси компаній у реєстрі діляться на арештовані (в межах кримінальних проваджень) та конфісковані (в межах рішення ВАКС).

Як пояснили у StateWatch, конфіскація активів у межах Закону «Про санкції» в Україні почалася у вересні 2022 року. Утім активи конфісковані лише у декількох росіян, тому цей реєстр може допомогти відстежити результативність процесу конфіскації.

Реєстр дає змогу перейти на досьє компанії в аналітичному сервісі YouControl. Одразу після реєстрації можна перевірити, з ким пов’язана юрособа та яким способом, чи фігурувала у судових справах, чи брала участь у тендерах та основні реєстраційні дані з ЄДР.

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