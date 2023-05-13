Минулої доби українські захисники ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 198 260 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
590 російських окупантів, 6 танків та 29 БПЛА. Втрати ворога за 12 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
- танків — 3751 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7307 (+12) од,
- артилерійських систем — 3095 (+27) од,
- РСЗВ — 561 (+2) од,
- засоби ППО — 314 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2665 (+29),
- крилаті ракети — 970 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6011 (+15) од,
- спеціальна техніка — 402 (+9).
Джерело: Мінфін
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