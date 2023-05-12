Курс валют на вечір 12 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 12 травня Закриття 12 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,97/40,36 39,82/40,22 15/14

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,80 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,54 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,77, євро — 41,25−41,40 грн.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод знижку 10%: minfin10.