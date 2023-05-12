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12 травня 2023, 16:30 Читать на русском

Аналітик RoboForex: інфляція знижується четвертий місяць поспіль

У квітні вийшли дані щодо споживчої інфляції від Державної служби статистики України. У річному вимірі вона сповільнилася до 17,9%, щодо березневих значень цей показник зменшився на 3,4%. Падіння продовжується вже четвертий місяць. Це пов'язано із збільшенням пропозиції продуктів харчування, покращенням ситуації в енергетиці, а також стабільним курсом гривні. Останнє стало можливим завдяки вжитим НБУ заходами боротьби зі спекулянтами та масштабною фінансовою допомогою міжнародних партнерів. Наразі інфляційні ризики зберігаються насамперед через пов'язану з військовим конфліктом невизначеність та можливий дефіцит електроенергії в липні нинішнього року. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Динаміка зростання споживчої інфляції в Україні представлена ​​нижче на діаграмі.

Споживча інфляція, р/р (%). Джерело: НБУ

Базова інфляція знизилася з 19,8 до 16,9%. Таке стрімке падіння інфляції пов'язане зі значною пропозицією продовольства та палива, стабілізації ситуації в енергетиці, покращенням інфляційних очікувань, відновленням виробничих ланцюжків після енергокризи та сприятливою обстановкою у готівковому сегменті валютного ринку. Водночас уповільнення інфляції пояснюється ефектами низької бази минулого року. За нинішніх обставин стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. Без цієї допомоги зростання цін на імпортні товари виявилося б більш інтенсивним.

Споживча інфляція за групами товарів у квітні, р/р (%). Джерело: НБУ

Найбільше зростання відзначається у транспорті (+23,6%), продуктах харчування (+22,2%) та готельно-ресторанному бізнесі (+21,9%). З огляду на падіння доходів держбюджету споживча інфляція може відновити зростання. Кабмін збирається повернути ПДВ та акцизний збір на пальне, що може призвести до його подорожчання на 20%.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,90, а євро досяг позначки 40,80. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах. За попередніми оцінками Мінекономіки, втрати від обмежень імпорту української агропродукції перевищили позначку 120 млн доларів США.


Джерело: Мінфін
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