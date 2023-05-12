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12 травня 2023, 14:40 Читать на русском

НБУ підтвердив прозорість структури власності СК «Експрес Страхування»

Національний банк України підтвердив прозорість структури власності СК «Експрес Страхування». Про це йдеться у відповідному офіційному листі НБУ за результатами розгляду Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 08.05.2023 р., який отримала Компанія.

Це означає, що структура власності компанії СК «Експрес Страхування» повністю відповідає вимогам законодавства — дозволяє ідентифікувати всіх акціонерів та їхні взаємозв'язки, а серед власників немає осіб, пов'язаних з країною-агресором.

Крім того, забезпечення прозорості структури власності та її відповідність законодавчим вимогам є необхідною умовою для отримання та збереження ліцензії страховика. Це важливий критерій надійності страхової компанії, що свідчить про її чесність та готовність надавати достовірну інформацію своїм клієнтам та партнерам.

«Нас мотивує та підтримує отримане рішення НБУ. Для команди, наших клієнтів — це важлива відзнака. Ми стабільно виконуємо всі нормативи щодо платоспроможності та достатності капіталу, відповідально сплачуємо податки та слідкуємо за якістю та швидкістю страхового сервісу. Саме тому, наші Клієнти довіряють нам найцінніше та радять близьким і знайомим», — зазначила директор СК «Експрес Страхування» Тетяна Щучьєва.

Довідково

Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських послуг за діяльністю небанківських фінансових установ в межах, визначених Законом України «Про фінансові послуги та держане регулювання ринків фінансових послуг» та іншими законами України. Перевірка прозорості капіталу страховиків затверджена постановою НБУ від 2 березня № 15, яка діє з 4 березня 2023 р.

ТДВ «Експрес Страхування» засновано у 2008 році за участю лідера українського автомобільного ринку — Корпорації УкрАВТО. Компанія має 23 ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері страхування і спеціалізується на автомобільному страхуванні. СК «Експрес Страхування», входить у число найбільш капіталізованих на страховому ринку та більше 6 років поспіль міцно утримує лідерські позиції в ТОП 10 різних профільних рейтингів.

Джерело: Мінфін
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