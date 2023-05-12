Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України на прифронтових і прикордонних з РФ територіях. Так, 11 травня на Донеччині було знеструмлено вугільну шахту, через що в шести областях частина українців залишається без світла. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Унаслідок ворожих обстрілів частина українців в шести областях залишається без світла
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Де проблеми з електроенергією
Через пошкодження внаслідок бойових дій без світла залишається частина споживачів у шести областях:
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Сумській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Чернігівській.
У Міненерго зазначили, що енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 22,5 тисячі споживачів. Більшість із них — це абоненти у Запорізькій, Сумській та Донецькій областях.
Загалом енергетична система працює стабільно.
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