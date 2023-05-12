Унаслідок ворожих обстрілів частина українців в шести областях залишається без світла

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України на прифронтових і прикордонних з РФ територіях. Так, 11 травня на Донеччині було знеструмлено вугільну шахту, через що в шести областях частина українців залишається без світла. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Де проблеми з електроенергією

Через пошкодження внаслідок бойових дій без світла залишається частина споживачів у шести областях:

Донецькій,

Запорізькій,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Чернігівській.

У Міненерго зазначили, що енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 22,5 тисячі споживачів. Більшість із них — це абоненти у Запорізькій, Сумській та Донецькій областях.

Загалом енергетична система працює стабільно.

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