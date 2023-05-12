Минулої доби українські захисники ліквідували ще 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 197 670 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
750 російських окупантів, п’ять танків та дев’ять БПЛА. Втрати ворога за 11 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 197670 (+750) осіб ліквідовано,
- танків — 3745 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7295 (+8) од,
- артилерійських систем — 3068 (+15) од,
- РСЗВ — 559 (+2) од,
- засоби ППО — 312 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2636 (+9),
- крилаті ракети — 970 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5996 (+12) од,
- спеціальна техніка — 393 (+2).
Джерело: Мінфін
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