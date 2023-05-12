Гривня зміцнилася до євро на 7 копійок. Офіційний курс валют

12 травня європейська валюта подешевшала на 7 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,97 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

11 травня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,04 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

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