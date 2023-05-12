Валютний прогноз: ФРС підняла облікову ставку і не має наміру зупинятися

Згідно з опублікованими даними, інфляція в США скоротилася до 4,9% у річному обчисленні. Це трохи нижче за очікування аналітиків, які прогнозували значення в 5,0%. Зростання цін у США уповільнюється з літа минулого року, за рахунок чого інфляційні показники досягли мінімуму з квітня 2021 року. Враховуючи останні дані щодо ринку праці в США, ФРС може зберігати нинішню облікову ставку досить довго або навіть підвищити її на найближчому засіданні. Тепер головною загрозою для економіки США є ризик дефолту, якщо стеля держборгу не буде збільшена. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .



Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD була сформована підтримка на позначці 1,0833 та опір на 1,1069. Якщо долар США закріпиться під рівнем 1,0974 він зможе просунутися до 1,0755. При цьому євро так і не вдається подолати опір на 1,1069.



Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,8967, а підтримка ще не сформована. При закріпленні ціни нижче 0,8861 долар ослабне до рівня 0,8775. Інакше він може зміцнитись до 0,9018.



Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD опір сформований на позначці 0,6697, а підтримка — на 0,6592. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати закріплення котирувань під рівнем 0,6619.



Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначилися рівні опору на 137,54 та підтримки на 133,03.На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно подолати опір та утриматися над ним.



Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2435, а опір — на 1,2654. При пробої рівня опору фунт зможе дійти до позначки 1,2746.



Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6318. Опір сформовано на позначці 0,6381. У такий спосіб відбулося формування досить вузького цінового каналу. Якщо долар США залишиться під позначкою 0,6361 він зможе зміцнитися до 0,6225.



Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Канадський долар ослаб на тлі зниження вартості нафти. Якщо опір буде пробито, то USD зміцниться до 1,3805.