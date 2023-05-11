Курс валют на вечір 11 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

Валюта Відкриття 11 травня Закриття 11 травня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,98/40,38 39,87/40,26 11/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,80 грн. Євро купують за 41,05 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,77, євро — 41,30−41,55 грн.

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