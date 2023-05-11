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11 травня 2023, 18:06 Читать на русском

Квартальний прибуток постачальника Apple Foxconn впав на 56%

За результатами першого кварталу в річному співвідношенні прибуток компанії Foxconn, яка є одним із найбільших постачальників техногіганта Apple, впав на 56%. Це найбільше зниження за останні три роки. Аналітики вважають, що проблеми в економіці знизили попит на інтелектуальну побутову електроніку.

За інформацією LBLV, у першому кварталі чистий прибуток Foxconn знизився з 12,8 мільярда тайванських доларів з 29,45 мільярда тайванських доларів минулого року. Аналітики прогнозували, що показник буде на рівні 29,18 мільярда тайванських доларів.

Компанія очікує, що виторг від мережевих та хмарних продуктів у 2023 році залишиться незмінним. Аналітики вважають, що загалом виторг за другий квартал знизиться, а за весь рік залишиться незмінним.

Також в LBLV повідомили, що щодо одного з найбільших замовників Foxconn − Apple − італійське антимонопольне агентство почало розслідування. Компанію Тіма Кука звинувачують у зловживанні домінуючим становищем на ринку додатків.

На думку антимонопольного органу, Apple покарала сторонніх розробників додатків, встановивши «суворішу політику конфіденційності», ніж вона застосовує до себе, з квітня 2021 року.

Акції Foxconn сьогодні знизилися на 1,32% до 52,40 тайванського долара, а папери Apple піднялися на 1,04% − до 173,56 долара.

Сергій Алмазов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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