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11 травня 2023, 17:03 Читать на русском

Інвесткомпанія князя Ліхтенштейна вклалася в Грузію, Вірменію та Анголу

Компанія LGT Capital Partners, що належить княжій родині Ліхтенштейну, інвестувала кошти у боргові інструменти Вірменії, Грузії та Анголи, пише Bloomberg.

Компанія LGT Capital Partners, що належить княжій родині Ліхтенштейну, інвестувала кошти у боргові інструменти Вірменії, Грузії та Анголи, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новиниБоргові ринки цих країн випереджають у зростанні популярніші в інвесторів ринки, що розвиваються.

► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини

Боргові ринки цих країн випереджають у зростанні популярніші в інвесторів ринки, що розвиваються.

Компанія LGT Capital Partners, яка управляє активами вартістю близько $85 млрд, перебуває у власності княжої родини Ліхтенштейну. Вона управляє коштами більш ніж 600 інституційних клієнтів у 43 країнах.

У 2021 році LGT створила фонди облігацій ринків, що розвиваються, і «екзотичних» ринків. У 2022 році фонд LGT Capital Partners, що інвестує в боргові зобов'язання країн, що розвиваються, показав результати, кращі ніж у 99% конкурентів, підрахував Bloomberg, що відстежує близько 5 тис. фондів облігацій ринків, що розвиваються.

За даними агентства, фонд LGT Capital Partners випередив суперників із прибутковості в середньому на 19 в.п.

Цього року динаміка активів на ринках, що розвиваються, розчарувала налаштованих на зростання інвесторів. LGT заявила, що уникає популярних угод, таких як активи Мексики чи Єгипту, і натомість шукає варіанти для інвестицій у боргових зобов'язаннях країн, які не входять до жодних базових індексів.

«Один із секретів нашої роботи полягає в тому, що ми намагаємося інвестувати в ринки, які не надто популярні», — сказав в інтерв'ю Bloomberg глава відділу боргових інструментів ринків, що розвиваються, LGT Джетро Сіккінен. При цьому, на його думку, більшість керівників у світі інвестує на ринках, що розвиваються, практично в одні й ті ж інструменти.

На невеликих ринках, як правило, більше специфічних для конкретної країни наборів ризиків та потенційних вигод, ніж у великих країнах, де інвестиції чутливіші до широких змін глобального ставлення інвесторів до ризику, розповів Сіккінен.

Він вказав на динаміку валют своїх основних ставок на нестандартних ринках: курс вірменського драма до долара за останній рік зріс на 25% — це найкращий результат серед приблизно 70 екзотичних валют, які відстежуються Bloomberg за останні чотири квартали.

Грузинська скриня за цей період подорожчала більш ніж на 20%. За той же період 20 з 23 основних валют країн, що розвиваються, подешевшали стосовно долара.

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Джерело: Мінфін
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