Інвесткомпанія князя Ліхтенштейна вклалася в Грузію, Вірменію та Анголу

Боргові ринки цих країн випереджають у зростанні популярніші в інвесторів ринки, що розвиваються.

Компанія LGT Capital Partners, яка управляє активами вартістю близько $85 млрд, перебуває у власності княжої родини Ліхтенштейну. Вона управляє коштами більш ніж 600 інституційних клієнтів у 43 країнах.

У 2021 році LGT створила фонди облігацій ринків, що розвиваються, і «екзотичних» ринків. У 2022 році фонд LGT Capital Partners, що інвестує в боргові зобов'язання країн, що розвиваються, показав результати, кращі ніж у 99% конкурентів, підрахував Bloomberg, що відстежує близько 5 тис. фондів облігацій ринків, що розвиваються.

За даними агентства, фонд LGT Capital Partners випередив суперників із прибутковості в середньому на 19 в.п.