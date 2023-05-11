Компанія LGT Capital Partners, що належить княжій родині Ліхтенштейну, інвестувала кошти у боргові інструменти Вірменії, Грузії та Анголи, пише Bloomberg.
Інвесткомпанія князя Ліхтенштейна вклалася в Грузію, Вірменію та Анголу
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Боргові ринки цих країн випереджають у зростанні популярніші в інвесторів ринки, що розвиваються.
Компанія LGT Capital Partners, яка управляє активами вартістю близько $85 млрд, перебуває у власності княжої родини Ліхтенштейну. Вона управляє коштами більш ніж 600 інституційних клієнтів у 43 країнах.
У 2021 році LGT створила фонди облігацій ринків, що розвиваються, і «екзотичних» ринків. У 2022 році фонд LGT Capital Partners, що інвестує в боргові зобов'язання країн, що розвиваються, показав результати, кращі ніж у 99% конкурентів, підрахував Bloomberg, що відстежує близько 5 тис. фондів облігацій ринків, що розвиваються.
За даними агентства, фонд LGT Capital Partners випередив суперників із прибутковості в середньому на 19 в.п.
Цього року динаміка активів на ринках, що розвиваються, розчарувала налаштованих на зростання інвесторів. LGT заявила, що уникає популярних угод, таких як активи Мексики чи Єгипту, і натомість шукає варіанти для інвестицій у боргових зобов'язаннях країн, які не входять до жодних базових індексів.
«Один із секретів нашої роботи полягає в тому, що ми намагаємося інвестувати в ринки, які не надто популярні», — сказав в інтерв'ю Bloomberg глава відділу боргових інструментів ринків, що розвиваються, LGT Джетро Сіккінен. При цьому, на його думку, більшість керівників у світі інвестує на ринках, що розвиваються, практично в одні й ті ж інструменти.
На невеликих ринках, як правило, більше специфічних для конкретної країни наборів ризиків та потенційних вигод, ніж у великих країнах, де інвестиції чутливіші до широких змін глобального ставлення інвесторів до ризику, розповів Сіккінен.
Він вказав на динаміку валют своїх основних ставок на нестандартних ринках: курс вірменського драма до долара за останній рік зріс на 25% — це найкращий результат серед приблизно 70 екзотичних валют, які відстежуються Bloomberg за останні чотири квартали.
Грузинська скриня за цей період подорожчала більш ніж на 20%. За той же період 20 з 23 основних валют країн, що розвиваються, подешевшали стосовно долара.
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