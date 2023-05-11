Фінський енергоконцерн Fortum спише російські активи на 1,7 мільярда євро

Фінський енергоконцерн Fortum оголосив про рішення повністю списати свої російські активи і деконсолідувати їх у звітності. Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

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«Із весни минулого року ми послідовно намагалися піти з російського ринку та безуспішно зверталися за дозволом на продаж операцій як російським, так і міжнародним покупцям. Обґрунтування арешту наших активів необхідністю захисту енергетичної безпеки Росії - це просто прикриття», — заявив президент та гендиректор Fortum Маркус Раурамо.

У Fortum зазначили, що за час роботи в РФ інвестували в місцеві активи близько 6 млрд євро. При цьому у компанії оцінили чистий грошовий збиток, у тому числі інвестиції в купівлю російських підприємств, дивіденди та фінансування, майже у 2 млрд євро. Списані активи будуть відображені у звіті за другий квартал 2023 року.

Нагадаємо

У квітні російський президент Володимир Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає «недружніми», у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Своїм указом Путін запровадив тимчасове управління щодо російських активів Fortum та Uniper. Під дію указу, зокрема, потрапили 83,73% акцій ПАТ «Юніпро» та 98,23% акцій ПАТ «Фортум».

Fortum назвав дії Росії грубим порушенням міжнародного права та прав компанії як іноземного акціонера і заявив, що готується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів у рамках міжнародного законодавства.

Варто зазначити, що Fortum була одним із найбільших іноземних інвесторів у російську електроенергетику та вітроенергетику.

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