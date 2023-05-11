Microsoft заморозила індексацію зарплат працівників

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Без підвищення зарплати

Про рішення гендиректор Microsoft Сатья Наделла повідомив співробітників у внутрішній розсилці. Він пояснив цей крок необхідністю отримання «достатньої прибутковості» для інвестування у розвиток штучного інтелекту.

При цьому Наделла зазначив, що Microsoft розгляне можливість підвищення ставок для співробітників з погодинною оплатою праці, але розмір премій і бонусів співробітникам у вигляді акцій залишаться на колишньому рівні.

Заморожування індексації зарплат Bloomberg підтвердив представник Microsoft. «На рівні компанії ми розуміємо, що повинні приймати важливі рішення про інвестиції у співробітників для того, щоб одночасно рухатися в економічному середовищі, що змінюється, і здійснювати великі платформні зміни», — сказав він.

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Нагадаємо

Технологічні компанії скорочують штат і зменшують витрати по всьому світу, щоб відреагувати на низький споживчий попит та зміцнити фінансове становище напередодні можливої рецесії, зазначає Bloomberg.

Цього року Microsoft почала скорочувати тисячі робочих місць.

Про заморожування винагород у Microsoft першим із посиланням на лист Наделли повідомив Business Insider ще в середу (10 травня). Акції Microsoft на біржі Nasdaq цього дня закрили сесію зростанням на 1,73% до $312,31 за штуку.

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