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11 травня 2023, 13:46 Читать на русском

Microsoft заморозила індексацію зарплат працівників

Найбільший розробник програмного забезпечення Microsoft заявив, що у 2023 році ухвалив рішення не підвищувати зарплати співробітникам, які працюють повний робочий день, повідомляє Bloomberg.

Найбільший розробник програмного забезпечення Microsoft заявив, що у 2023 році ухвалив рішення не підвищувати зарплати співробітникам, які працюють повний робочий день, повідомляє Bloomberg.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниБез підвищення зарплатиПро рішення гендиректор Microsoft Сатья Наделла повідомив співробітників у внутрішній розсилці.
Фото: profispace.media

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Без підвищення зарплати

Про рішення гендиректор Microsoft Сатья Наделла повідомив співробітників у внутрішній розсилці. Він пояснив цей крок необхідністю отримання «достатньої прибутковості» для інвестування у розвиток штучного інтелекту.

При цьому Наделла зазначив, що Microsoft розгляне можливість підвищення ставок для співробітників з погодинною оплатою праці, але розмір премій і бонусів співробітникам у вигляді акцій залишаться на колишньому рівні.

Заморожування індексації зарплат Bloomberg підтвердив представник Microsoft. «На рівні компанії ми розуміємо, що повинні приймати важливі рішення про інвестиції у співробітників для того, щоб одночасно рухатися в економічному середовищі, що змінюється, і здійснювати великі платформні зміни», — сказав він.

Читайте: Microsoft може оголосити про нову хвилю звільнень

Нагадаємо

Технологічні компанії скорочують штат і зменшують витрати по всьому світу, щоб відреагувати на низький споживчий попит та зміцнити фінансове становище напередодні можливої рецесії, зазначає Bloomberg.

Цього року Microsoft почала скорочувати тисячі робочих місць.

Про заморожування винагород у Microsoft першим із посиланням на лист Наделли повідомив Business Insider ще в середу (10 травня). Акції Microsoft на біржі Nasdaq цього дня закрили сесію зростанням на 1,73% до $312,31 за штуку.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
11 травня 2023, 15:01
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«Технологічні компанії скорочують штат і зменшують витрати по всьому світу, щоб відреагувати на низький споживчий попит та зміцнити фінансове становище напередодні можливої рецесії» — приходять до тями. Події пов’язані з війною пєдєрації проти України та агресивна політики в цілому КНР, розрив ланцюгів постачання короновірусного періоду — ці події повинні підштовхнути провідні країни світу на повернення виробництв на власну територію. Однією сферою ІТ та сферою послуг далеко не заїдеш і завжди будеш залежний.
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