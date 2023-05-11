Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 196 920 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
610 російських окупантів, чотири танки та три БПЛА. Втрати ворога за 10 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 196 920 (+610) осіб ліквідовано,
- танків — 3740 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7287 (+12) од,
- артилерійських систем — 3053 (+14) од,
- РСЗВ — 557 (+2) од,
- засоби ППО — 310 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2627 (+3),
- крилаті ракети — 970 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5984 (+10) од,
- спеціальна техніка — 391 (+2).
Джерело: Мінфін
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