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11 травня 2023, 10:00 Читать на русском

Захід готує ембарго проти російських алмазів

Західні країни хочуть перекрити росії ще одне джерело великої експортної виручки — від продажу алмазів. Наразі країни «Великої сімки» мають намір приєднатися до США, які вже ввели санкції проти компанії «Алроса», щоб обмежити алмазні доходи росії. Про це пише mind з посиланням на Financial Times.

Західні країни хочуть перекрити росії ще одне джерело великої експортної виручки — від продажу алмазів.

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Що відомо

Мета G7 — створити ефективний міжнародний механізм відстеження алмазів російського походження, щоб обмежити можливості щодо обходу санкцій.

У цьому випадку Євросоюз зможе ввести алмазне ембарго, на яке погодиться один із найбільших ювелірних центрів світу — Бельгія, яка зараз побоюється, що санкції просто призведуть до перенаправлення торгових потоків до незахідних країн, зазначає газета. Крім того, свої санкції зможуть посилити США.

Якщо буде створено робочу схему, митниця у західних країнах вимагатиме сертифікат початкового походження алмазів.

Читайте: Новий пакет санкцій ЄС: алмази, ядерка, та пропаганда — що чекає на рф

Зараз багато каменів описуються як індійські, тому що піддаються «суттєвій переробці» у вигляді полірування або огранювання в Індії, через яку проходить понад 90% алмазів, що видобуваються у світі. Але в G7 мають намір добиватися повної ідентифікації.

У випадку російської продукції це особливо непросто, тому що «Алроса» в основному постачає дрібне каміння. Проте експорт необроблених алмазів із росії становив $4 млрд у 2021 році.

Головною метою західних санкцій є скорочення надходжень до російського бюджету, з якого фінансуються воєнні дії проти України.

Система сертифікації деяких алмазів вже існує у рамках Кімберлійського процесу; це затверджена ООН схема для запобігання надходженню на ринок «кривавих алмазів», які нелегально видобуваються в Африці. Але в цьому випадку митниця вимагає лише державний сертифікат, який підтверджує, що алмази відповідають вимогам Кімберлійського процесу.

Крім того, є системи сертифікації більших і дорожчих каменів, наприклад, у De Beers. Але ідентифікувати та відслідковувати безліч дрібних каменів, які постачає росія, буде важко.

«З дрібним камінням це неможливо, крапка», — сказав FT Рассел Мехта, керуючий директор алмазного дилера Rosy Blue India.

Сама Rosy Blue просто перестала купувати алмази у «Алроси» — щоб не було проблем із клієнтами.

Технічне рішення зараз розробляє компанія Spacecode: її обладнання намагається ідентифікувати географічне походження алмазу та наносити наногравірування.

Джерело: Мінфін
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